Град голов в Дортмунде: "Боруссия" забила пять мячей за 15 минут в игре чемпионата Германии
При этом 17-летний Том Роте стал самым юным футболистом за всю историю, отличившимся в день своего дебюта в Бундеслиге.
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Состоявшийся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Примечательно, что в первом тайме «шмели» отличились пять раз в течение 15 минут. По голу забили немцы Том Роте и Эмре Джан, бельгиец Аксель Витсель, швейцарец Мануэль Аканджи и норвежец Эрлинг Холанд. После перерыва скандинавский лидер атак "Боруссии" оформил дубль.
При этом Роте стал самым юным футболистом за всю историю, отличившимся в день своего дебюта в Бундеслиге. Защитник дортмундцев поразил ворота соперников в возрасте 17 лет и 169 дней.
"Боруссия" набрала 63 очка, укрепившись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. "Вольфсбург" с 34 баллами — на 13-й позиции.
Футбол. Чемпионат Германии
Бундеслига. 30-й тур
"Боруссия" Д — "Вольфсбург" — 6:1
Голы: Роте 24' (1:0), Витсель 26' (2:0), Аканджи 28' (3:0), Джан 35' (4:0), Холанд 38' (5:0), Холанд 54' (6:0), Баку 81' (6:1)
ФК "Боруссия"