Град голов в Дортмунде: "Боруссия" забила пять мячей за 15 минут в игре чемпионата Германии

При этом 17-летний Том Роте стал самым юным футболистом за всю историю, отличившимся в день своего дебюта в Бундеслиге.

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Состоявшийся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Примечательно, что в первом тайме «шмели» отличились пять раз в течение 15 минут. По голу забили немцы Том Роте и Эмре Джан, бельгиец Аксель Витсель, швейцарец Мануэль Аканджи и норвежец Эрлинг Холанд. После перерыва скандинавский лидер атак "Боруссии" оформил дубль.

При этом Роте стал самым юным футболистом за всю историю, отличившимся в день своего дебюта в Бундеслиге. Защитник дортмундцев поразил ворота соперников в возрасте 17 лет и 169 дней.

"Боруссия" набрала 63 очка, укрепившись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. "Вольфсбург" с 34 баллами — на 13-й позиции.