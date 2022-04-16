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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 15:59
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Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом

То поражение в Незалежной считают самым страшным за всё время военных действий в зоне АТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил в интервью местным онлайн-СМИ исход ситуации в Мариуполе для Украины с Иловайском.

"Да. Может быть Иловайск", — уточнил Владимир Зеленский.

Напомним, Иловайским котлом назван момент, когда в августе–сентябре 2014 года ВСУ и МВД Украины оказались в окружении армий ДНР и ЛНР, значительная часть украинских подразделений была уничтожена, ряду силовиков удалось покинуть котёл самостоятельно, другие были пленены силами ополчения. Это поражение в Незалежной назвали самым страшным за всё время военных действий в зоне АТО.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Виктория Дитрих
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