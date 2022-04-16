Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом

То поражение в Незалежной считают самым страшным за всё время военных действий в зоне АТО.

Напомним, Иловайским котлом назван момент, когда в августе–сентябре 2014 года ВСУ и МВД Украины оказались в окружении армий ДНР и ЛНР, значительная часть украинских подразделений была уничтожена, ряду силовиков удалось покинуть котёл самостоятельно, другие были пленены силами ополчения. Это поражение в Незалежной назвали самым страшным за всё время военных действий в зоне АТО.