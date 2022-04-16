Жители Мариуполя рассказали, как бойцы "Азова" насиловали девушек в подвалах и убивали

Они чувствовали себя совершенно безнаказанно: грабили квартиры, взламывали двери и забирали себе последнюю еду, которую так берегли мирные граждане для своих семей, говорят мариупольцы.

Жители Мариуполя рассказали о зверствах батальона "Азов" над украинцами. Видео © Telegram / SHOT

Жители Мариуполя рассказали о зверствах боевиков "Азова", которые издевались и убивали своих же соотечественников. По их словам, националисты заходили в подвалы и расстреливали людей вместе с их детьми, а девушек насиловали, убивали, а тела выкидывали, сообщает SHOT.

"Есть зелёный коридор. Люди выезжают. Наши их останавливают. Ну, украинцы, говорят, или езжайте домой, или мы вас тут расстреляем. Некоторых вообще без слов: колонна проехала, они её из миномёта расстреляли", — рассказал парень из Мариуполя.

Также граждане рассказали, как члены батальона "Азов" держали их в плену. Они не понимают, как смогут объяснить людям, что горожан держали в заложниках и расстреливали свои же соотечественники. Мариупольцы вспомнили, как один из боевиков приехал к ним во двор с двумя автоматами и начал из них стрелять, угрожая расправой мирным людям.

А одна из жительниц задалась вопросом: "За кого ВСУ воюют, если их даже бросило государство?" Она добавила, что бойцы чувствовали себя совершенно безнаказанно: грабили квартиры, взламывали двери и забирали себе последнюю еду, которую так берегли мирные граждане для своих семей.