Пленный боец ВСУ рассказал о заточении в "клетку позора" за разговоры на русском

По словам украинского военного, командиры его называли москаль, а конфликты порой едва не доходили до драки.

Допрос бывшего военнослужащего ВСУ, которого гнобили за использование русского языка. Видео © Telegram / SHOT

Работниками Прокуратуры Жовтневого района Луганска совместно со следователями Генпрокуратуры ЛНР задержан бывший военнослужащий ВСУ, которого гнобили за использование русского языка. Видео допроса 21-летнего Даниила Ковалёва опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Ко мне было предвзятое отношение, потому что я на русском разговаривал. У меня был конфликт с сержантом из-за того, что называли москаль. До драки чуть не дошло", — сказал пленный.

По его словам, за разговоры на русском его даже посадили в "клетку позора" на улице в качестве наказания. Он там пролежал сутки. Ковалёв говорит, что ушёл со службы 22 февраля. Сейчас следователи проверяют уроженца луганского города Счастье на причастность к украинским нацдвижениям и гибели мирных жителей ЛНР.

Ранее Лайф писал, что под Липецком задержан сторонник "Правого сектора"*, планировавший воевать за Украину. Молодой человек вышел с экстремистами на связь и стал искать варианты по пересечению границы. Кроме того, он изучал инструкции по применению оружия и совершению диверсий.