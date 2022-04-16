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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 18:26
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ВС России сбили украинский самолёт с крупной партией западного оружия

Кроме того, над населёнными пунктами Лозовая и Весёлая поражены два беспилотника Незалежной, отметили в ведомстве.

Вооружённые силы Российской Федерации сбили украинский самолёт с крупной партией западного оружия в ходе "Операции Z". Об этом на брифинге вечером 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами", — сказал генерал-майор.

Конашенков добавил, что над населёнными пунктами Лозовая и Весёлая также сбиты два украинских беспилотника.

МО РФ: Потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек
МО РФ: Потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек

Ранее Лайф писал, что ВС России 16 апреля высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины. Среди них шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.

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Никита Осипов
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