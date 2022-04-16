ВС России сбили украинский самолёт с крупной партией западного оружия

Кроме того, над населёнными пунктами Лозовая и Весёлая поражены два беспилотника Незалежной, отметили в ведомстве.

Вооружённые силы Российской Федерации сбили украинский самолёт с крупной партией западного оружия в ходе "Операции Z". Об этом на брифинге вечером 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами", — сказал генерал-майор.

Конашенков добавил, что над населёнными пунктами Лозовая и Весёлая также сбиты два украинских беспилотника.