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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 18:24
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Посол Украины обрадовался планам ФРГ поставить оружие Киеву и сразу нашёл, к чему придраться

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua

Он выразил надежду на выстраивание честного и конструктивного диалога с Правительством Германии по вопросу помощи в приобретении тяжёлого вооружения.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник приветствовал планы Германии нарастить объёмы военной помощи Киеву. Однако он заметил, что в ФРГ не удосужились сообщить об этом решении партнёрам из Незалежной.

"Заявление об увеличении военной помощи Украине звучит на первый взгляд хорошо. Но украинское правительство вообще не проинформировано о деталях", — сказал Мельник в беседе с изданием Welt am Sonntag.

По словам дипломата, Украина не знает "ни об объёме новых поставок оружия, ни о процедуре, ни о сроках". Посол выразил надежду на выстраивание честного и конструктивного диалога с Правительством ФРГ по вопросу помощи в приобретении тяжёлого вооружения.

Посол Украины в Германии Мельник снова вывел немцев из себя одной русофобской фразой
Посол Украины в Германии Мельник снова вывел немцев из себя одной русофобской фразой

Ранее Лайф писал, что немцы создали петицию с требованием выслать посла Украины Мельника. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского дипломата, теперь превратилось в "ненавистнические высказывания против немецкой политики", пишут авторы обращения.

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Никита Осипов
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