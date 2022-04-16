Посол Украины обрадовался планам ФРГ поставить оружие Киеву и сразу нашёл, к чему придраться
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua
Он выразил надежду на выстраивание честного и конструктивного диалога с Правительством Германии по вопросу помощи в приобретении тяжёлого вооружения.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник приветствовал планы Германии нарастить объёмы военной помощи Киеву. Однако он заметил, что в ФРГ не удосужились сообщить об этом решении партнёрам из Незалежной.
"Заявление об увеличении военной помощи Украине звучит на первый взгляд хорошо. Но украинское правительство вообще не проинформировано о деталях", — сказал Мельник в беседе с изданием Welt am Sonntag.
По словам дипломата, Украина не знает "ни об объёме новых поставок оружия, ни о процедуре, ни о сроках". Посол выразил надежду на выстраивание честного и конструктивного диалога с Правительством ФРГ по вопросу помощи в приобретении тяжёлого вооружения.
Ранее Лайф писал, что немцы создали петицию с требованием выслать посла Украины Мельника. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского дипломата, теперь превратилось в "ненавистнические высказывания против немецкой политики", пишут авторы обращения.