Он ответил на вопрос, почему не посетил благотворительный концерт с участием российских музыкантов, организованный президентом ФРГ, а также высказался в адрес самого главы государства.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник вновь разозлил жителей Германии. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами, чем вызвал острую реакцию у читателей издания.

На вопрос, почему он не посетил благотворительный концерт с участием российских музыкантов, организованный президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, Мельник ответил, что мероприятие преждевременно. Посол заявил, что для примирения РФ и Украины потребуются десятилетия, а также высказался в адрес Штайнмайера.

"Федеральный президент намеренно организовал это как "знак мира". Он хотел, чтобы выступали русский пианист и русский баритон, а там сидел украинский посол. В этом заключается провокация", — заявил он.

Кроме того, Мельник добавил, что не хочет делить русских людей на плохих и хороших. Он отметил, что Россия сейчас является для Украины вражеским государством, как и наоборот — все русские в данный момент враги. При этом посол поделился, что у него нет и никогда не было друзей из этой страны. По его мнению, все граждане РФ хотят уничтожить Украину.

Читатели издания довольно остро отреагировали на подобные заявления. Они назвали такие высказывания русофобскими и указали на недопустимость ненависти по национальному признаку.

"Меня очень злит это обобщение и эта ненависть господина Мельника ко всему русскому", — написал 1958.

Как рассказал комментатор, по происхождению он еврей, однако родился и вырос на Украине, а в годы перестройки мигрировал. И, по его словам, его соотечественники постоянно сталкиваются с ущемлениями в правах в стране. Он указал на постоянные погромы со стороны украинцев, побои, неуместные шутки, ущемление прав и практически полное отсутствие карьерных возможностей. Читатель также добавил, что часть его семьи погибла в бесчисленных украинских погромах в начале ХХ века.