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Опубликовано 16 апреля 2022, 17:47

ВС России высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины

Среди них шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки удалось уничтожить 15 украинских военных объектов.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населённых пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.

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Ранее Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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