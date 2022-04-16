ВС России высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины

Среди них шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки удалось уничтожить 15 украинских военных объектов.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населённых пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.