По стопам ИГИЛ: Эксперт Рожин объяснил, в чём главный абсурд задержания Медведчука

Он напомнил, что украинская власть захватила собственного гражданина и выдвигает требования для его обмена.

Задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука фактически взяли в заложники, а сам прецедент является абсурдным. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Сама абсурдность в том, что они захватили собственного гражданина Украины, народного депутата Украины, которому не вынесен какой-либо судебный приговор. Человека, над которым суд не проведён, его нельзя ни в чём винить, пока нет судебного решения. Они этого человека фактически взяли в заложники", — заявил Рожин в интервью изданию "Украина.ру".

Кроме того, он сравнил деятельность СБУ и властей Киева с преступлениями ИГИЛ*, которые во время захвата заложников предлагали освободить их лишь в обмен на своих боевиков.