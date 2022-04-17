По стопам ИГИЛ: Эксперт Рожин объяснил, в чём главный абсурд задержания Медведчука
Виктор Медведчук. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency
Он напомнил, что украинская власть захватила собственного гражданина и выдвигает требования для его обмена.
Задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука фактически взяли в заложники, а сам прецедент является абсурдным. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"Сама абсурдность в том, что они захватили собственного гражданина Украины, народного депутата Украины, которому не вынесен какой-либо судебный приговор. Человека, над которым суд не проведён, его нельзя ни в чём винить, пока нет судебного решения. Они этого человека фактически взяли в заложники", — заявил Рожин в интервью изданию "Украина.ру".
Кроме того, он сравнил деятельность СБУ и властей Киева с преступлениями ИГИЛ*, которые во время захвата заложников предлагали освободить их лишь в обмен на своих боевиков.
Напомним, Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение. В свою очередь, жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев. Позже Зеленский всё же сообщил о готовности обменять политика. Накануне стало известно, что суд во Львове арестовал Медведчука без возможности внесения залога.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.