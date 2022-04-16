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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 16:30
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Суд во Львове арестовал Медведчука без возможности внесения залога

О его задержании стало известно 12 апреля от президента Украины Владимира Зеленского, который в своём телеграм-канале опубликовал фотографию политика, закованного в наручники.

Украинский суд изменил меру пресечения задержанному лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога, пишет издание "Страна".

"Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Жена Медведчука заявила, что политик не собирался покидать Украину
Жена Медведчука заявила, что политик не собирался покидать Украину

Как уже писал Лайф, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение. В свою очередь, жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев. Позже Зеленский всё же сообщил о готовности обменять политика.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Николь Вербер
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