Суд во Львове арестовал Медведчука без возможности внесения залога

О его задержании стало известно 12 апреля от президента Украины Владимира Зеленского, который в своём телеграм-канале опубликовал фотографию политика, закованного в наручники.

Украинский суд изменил меру пресечения задержанному лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога, пишет издание "Страна".