Суд во Львове арестовал Медведчука без возможности внесения залога
О его задержании стало известно 12 апреля от президента Украины Владимира Зеленского, который в своём телеграм-канале опубликовал фотографию политика, закованного в наручники.
Украинский суд изменил меру пресечения задержанному лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога, пишет издание "Страна".
"Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.
Как уже писал Лайф, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение. В свою очередь, жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев. Позже Зеленский всё же сообщил о готовности обменять политика.
ТАСС / Ирина Яковлева