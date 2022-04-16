Зеленский сообщил о готовности обменять Медведчука

В ответ от Москвы он ждёт освобождения украинских военных или того, "что может предложить Россия".

Киев готов обменять задержанного СБУ лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, но Россия так и не ответила. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", — сказал лидер Незалежной.