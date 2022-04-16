Зеленский сообщил о готовности обменять Медведчука
В ответ от Москвы он ждёт освобождения украинских военных или того, "что может предложить Россия".
Киев готов обменять задержанного СБУ лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, но Россия так и не ответила. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.
"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", — сказал лидер Незалежной.
Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение. В свою очередь, жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев. Она обратилась к родным наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера с просьбой повлиять на власти Киева через премьера Бориса Джонсона.
TACC / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire