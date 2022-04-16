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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 16:29
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Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой

А ранее лидер Незалежной высказался о двух составляющих мирного договора с Россией. Он считает, что гарантии безопасности для страны должны быть представлены отдельным соглашением.

Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа, которое опубликовано в его телеграм-канале.

"Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок. И я хочу сказать: уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", — сказал лидер Незалежной.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский высказался о двух составляющих мирного договора с Россией. Он считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть представлены отдельным соглашением.

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TACC / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Никита Осипов
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