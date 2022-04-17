Политолог Мезюхо: Запад может пойти на убийство Зеленского для создания сакральной жертвы

По мнению эксперта, украинский лидер сейчас готовит почву, чтобы заявить о выходе из переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает переговоры с РФ и делает это по приказу Запада, чья цель — добиться ослабления российской экономики через продолжение военной спецоперации. Однако западные страны не знают конкретных сроков завершения "Операции Z" на Украине, поэтому действуют практически вслепую, рассказал председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" политолог Иван Мезюхо.

"Зеленский с самого начала не был готов идти на какой-то мир. Запад поставил перед Украиной задачу затянуть переговоры, чтобы продолжить специальную военную операцию и таким образом, как думает Запад, ослабить экономику России. Но дело в том, что западные страны не знают о сроках, которые были отведены для специальной военной операции. Ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны, ни президент России никогда не озвучивали сроки, во время которых должна завершиться спецоперация", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Как уточнил Мезюхо, украинский лидер сейчас готовит почву, чтобы заявить о выходе из переговорного процесса. Однако, по словам политолога, выйти из переговоров первой может именно российская сторона из-за неадекватного поведения Киева и отказа украинской стороны выполнять ранее достигнутые договорённости. Он добавил, что подобным поведением власти Незалежной могут подтолкнуть РФ к более решительным действиям в военной и дипломатической сферах.

Кроме того, политолог заметил, что Украина восприняла передислокацию российских войск как слабость. Он назвал это большой стратегической ошибкой. Потому что очень скоро ситуация поменяется и тогда украинская сторона станет более сговорчивее, но сохранит ли Россия интерес к переговорам, неизвестно, добавил Мезюхо. При этом эксперт подчеркнул, что переговоры с Украиной являются актом доброй воли России. Он сообщил, что нынешняя ситуация позволяет их не вести, но есть юридические и дипломатические моменты, поэтому контакты с Киевом желательны, но необязательны.

"Я не исключаю того варианта, что Запад пойдёт на убийство Зеленского. Судя по всему, его охраняют иностранные наёмники. Им могут спустить приказ. Это сделает из него сакральную жертву, такого украинского Данко, который якобы положил свою жизнь на борьбу с Россией. Потому что живой Зеленский в изгнании для Запада менее выгоден, чем мёртвый и мифологизированный", — заключил Мезюхо.