Эксперт Безпалько счёл отказом от диалога требование Зеленского вывести войска РФ с Украины

По его мнению, это заведомо невыполнимое условие, а беседовать с украинской стороной нужно только после "одержания военной победы".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько счёл отказом от переговоров новое требование главы Украины Владимира Зеленского, который согласился обсудить с Россией отказ от присоединения к НАТО и принадлежности Крыма после вывода российских войск с территории Незалежной.

"Совершенно очевидно, что это отказ от переговоров, потому что Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые условия российской стороной. Требовать от России выводить войска в то время, когда её войска и НМ ДНР успешно наступают, это как минимум глупо. Зеленский, формально участвуя в переговорах, от них отказывается, потому что прекрасно понимает, что никто на такие условия не пойдёт", — заявил политолог в беседе с Лайфом.

По словам Богдана Безпалько, сам переговорный процесс превращается в бессмысленную трату времени. Политолог полагает, что беседа сторон нецелесообразна, особенно на фоне провокаций Украины в Буче и Краматорске. Переговоры нужно вести с Зеленским или с тем, кто там останется, но только после одержания военной победы, уверен Безпалько.