Зеленский: Украина обсудит с Россией вопросы НАТО и Крыма после вывода войск

Украинский лидер отметил, что невозможно подписать соглашение о нейтральном статусе страны, пока на её территории стоит российская военная техника.

Украина готова обсуждать с Россией отказ от присоединения к НАТО и принадлежности Крыма, но только после вывода российских войск с территории страны. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью местным СМИ.

"Я считаю, что всё надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма. Мы понимаем, что, когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что невозможно подписать соглашение о нейтральном статусе Украины, пока на территории страны стоит российская военная техника. Никто из гарантов безопасности такое соглашение не подпишет, подытожил украинский лидер.