СК возбудил ещё два дела из-за обстрелов со стороны Украины населённых пунктов в ЛДНР
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Как сообщили в ведомстве, из-за атак украинских военных были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть пострадавшие среди мирного населения.
Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела по фактам массированных обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В результате обстрелов украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР, приведших к гибели, ранению мирных граждан и повреждению инфраструктуры, было открыто два уголовных дела по статьям "Жестокое обращение с гражданским населением" и "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации".
Как сообщили в СК, с 15 по 16 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерии и миномётов объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населённых пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР. В результате обстрелов Рубежного пострадали три человека, в том числе подросток. Повреждены больница, детский сад и школа в Первомайске, а также жилые дома в посёлке городского типа Донецкий.
Кроме того, после обстрелов со стороны ВСУ были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватой. В больницы ДНР за помощью обратились ещё 14 мирных жителей, получивших ранения из-за обстрелов Мариуполя. Пострадал в том числе ребёнок 2011 года рождения, одна женщина погибла.
Ранее Лайф писал, что ВС России 16 апреля высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины. Среди них шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.