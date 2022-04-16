СК возбудил ещё два дела из-за обстрелов со стороны Украины населённых пунктов в ЛДНР

Как сообщили в ведомстве, из-за атак украинских военных были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть пострадавшие среди мирного населения.

Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела по фактам массированных обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В результате обстрелов украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР, приведших к гибели, ранению мирных граждан и повреждению инфраструктуры, было открыто два уголовных дела по статьям "Жестокое обращение с гражданским населением" и "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации".

Как сообщили в СК, с 15 по 16 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерии и миномётов объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населённых пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР. В результате обстрелов Рубежного пострадали три человека, в том числе подросток. Повреждены больница, детский сад и школа в Первомайске, а также жилые дома в посёлке городского типа Донецкий.

Кроме того, после обстрелов со стороны ВСУ были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватой. В больницы ДНР за помощью обратились ещё 14 мирных жителей, получивших ранения из-за обстрелов Мариуполя. Пострадал в том числе ребёнок 2011 года рождения, одна женщина погибла.