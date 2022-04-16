Стинг взбесил британцев "арендой симпатичной украинки" для концерта в поддержку Киева

Читатели Daily Mail назвали музыканта высокомерным человеком. Один из комментаторов отметил, что исполнитель "подхватил повальное увлечение украинской темой".

Известного британского певца Стинга жёстко раскритиковали за концерт в Лондоне, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук и призвал делать пожертвования в помощь Киеву. Читатели портала Daily Mail напомнили, что музыкант лицемерен и регулярно занимает "трендовую" позицию.

В частности, пользователи назвали Стинга высокомерным человеком. Один из комментаторов отметил, что исполнитель "подхватил повальное увлечение украинской темой". Он также призвал вспомнить, как артист "громко говорил о защите окружающей среды, а потом рекламировал автомобили".

"Похлопайте мне всем миром. Я теперь хороший человек, потому что говорю об Украине", — с иронией написал один из читателей.

"Здравствуйте, это "аренда украинцев"? Это Стинг. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству. Виолончелистка? Прекрасно. До свидания", — съязвил другой пользователь.

"Мне не нравятся люди, которые говорят другим, что им делать, а что нет, и при этом сами не верят в то, что говорят", — подчеркнул ещё один комментатор, живущий в США.