СКР допросит пойманного в Мариуполе британского наёмника Шона Питера

Он служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ штурмовиком, сейчас находится в плену и говорит, что хочет домой.

Сотрудники Следственного комитета РФ намерены допросить английского наёмника Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствие обязательного допросит очередного наёмника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наёмник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе", — говорится в заявлении СК. Сейчас он поясняет, что хочет домой, и советует не приезжать воевать.