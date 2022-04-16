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Опубликовано 16 апреля 2022, 16:54
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СКР допросит пойманного в Мариуполе британского наёмника Шона Питера

Он служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ штурмовиком, сейчас находится в плену и говорит, что хочет домой.

Сотрудники Следственного комитета РФ намерены допросить английского наёмника Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствие обязательного допросит очередного наёмника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наёмник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе", — говорится в заявлении СК. Сейчас он поясняет, что хочет домой, и советует не приезжать воевать.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в Мариуполе находится значительное число иностранных наёмников. По данным оборонного ведомства, радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся ещё на шести иностранных языках, в основном европейских.

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Пресс-служба ГСУ СКР

Виктория Дитрих
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