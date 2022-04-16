Арестович испугался ракетных обстрелов Офиса Зеленского, Верховной рады и кабмина
По его словам, над представителями власти висит большая угроза и она обоснованная, так как они предпринимают "определённые действия".
Российские ракетные обстрелы в основном грозят только органам управления Украины, считает советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Непосредственной опасности Киеву, кроме ракетных обстрелов, я не вижу. Поэтому грозить это будет в основном органам управления <...> Тут больше приходится волноваться за тех, кто сидит в Офисе президента, Верховной раде, кабмине, органах военного управления", — сказал он изданию Politeka.
По оценке Арестовича, им грозит "очень большая опасность", однако она обоснованная, так как эти представители власти предпринимают "определённые действия".
Ранее Лайф писал, что войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. За минувшую ночь в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.
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