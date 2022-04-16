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Опубликовано 16 апреля 2022, 16:39
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Арестович испугался ракетных обстрелов Офиса Зеленского, Верховной рады и кабмина

По его словам, над представителями власти висит большая угроза и она обоснованная, так как они предпринимают "определённые действия".

Российские ракетные обстрелы в основном грозят только органам управления Украины, считает советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Непосредственной опасности Киеву, кроме ракетных обстрелов, я не вижу. Поэтому грозить это будет в основном органам управления <...> Тут больше приходится волноваться за тех, кто сидит в Офисе президента, Верховной раде, кабмине, органах военного управления", — сказал он изданию Politeka.

По оценке Арестовича, им грозит "очень большая опасность", однако она обоснованная, так как эти представители власти предпринимают "определённые действия".

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Ранее Лайф писал, что войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. За минувшую ночь в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.

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Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency

Никита Осипов
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