Арестович испугался ракетных обстрелов Офиса Зеленского, Верховной рады и кабмина

По его словам, над представителями власти висит большая угроза и она обоснованная, так как они предпринимают "определённые действия".

Российские ракетные обстрелы в основном грозят только органам управления Украины, считает советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Непосредственной опасности Киеву, кроме ракетных обстрелов, я не вижу. Поэтому грозить это будет в основном органам управления <...> Тут больше приходится волноваться за тех, кто сидит в Офисе президента, Верховной раде, кабмине, органах военного управления", — сказал он изданию Politeka.

По оценке Арестовича, им грозит "очень большая опасность", однако она обоснованная, так как эти представители власти предпринимают "определённые действия".