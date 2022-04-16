Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

За минувшую ночь в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, уничтожены их производственные корпуса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал генерал-майор.

За минувшую ночь российские ВС в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 16 военных объектов Украины.