Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
За минувшую ночь в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, уничтожены их производственные корпуса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал генерал-майор.
За минувшую ночь российские ВС в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 16 военных объектов Украины.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО РФ сбили украинский Ту-143 "Рейс" около населённого пункта Октябрьский. Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.
ТАСС / Гавриил Григоров