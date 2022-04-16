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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 07:49
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Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

За минувшую ночь в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, уничтожены их производственные корпуса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал генерал-майор.

За минувшую ночь российские ВС в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 16 военных объектов Украины.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО РФ сбили украинский Ту-143 "Рейс" около населённого пункта Октябрьский. Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Бражников
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