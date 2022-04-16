Сержант ВС России вынес раненых сослуживцев из горящей машины в ходе "Операции Z"

Благодаря грамотным действиям Дениса Краснова потерь среди членов экипажа удалось избежать.

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах отваги военнослужащих Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Старший лейтенант Жанат Касенов. Фото © Минобороны РФ

Так, старший лейтенант Жанат Касенов, командуя инженерно-дорожной ротой, обнаружил диверсионно-разведывательную группу радикалов, которые минировали дорогу. Он принял решение атаковать, несмотря на численное превосходство противника. Российские инженеры более двух часов вели бой, после чего националисты отступили. Затем Касенов лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства. Мужество старшего лейтенанта позволило безопасно продолжить движение войск и выйти в назначенный район без потерь.

Сержант Денис Краснов. Фото © Минобороны РФ

Экипаж БМП под руководством сержанта Дениса Краснова вёл ожесточённые бои с украинскими боевиками. В ходе боя группа сержанта уничтожила два автомобиля "Урал" и более 25 боевиков, а БМП командира получила повреждения и загорелась. Краснов вынес из машины раненых солдат и оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря его грамотным действиям потерь среди членов экипажа удалось избежать.

Капитан Сергей Овчар. Фото © Минобороны РФ

Во время обороны командного пункта на мотострелковую роту капитана Сергея Овчара напали украинские националисты. В результате боя капитан с группой уничтожил более 10 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Нападение на командный пункт было отбито, что позволило обеспечить устойчивое и беспрерывное руководство группировкой российских войск.