Джонсон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную помощь

В частности, британский премьер отметил, что Лондон будет и дальше предоставлять Киеву средства для самообороны, включая бронетехнику.

Власти Великобритании будут и дальше продолжать оказывать Украине военную помощь. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам телефонных переговоров премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона и президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", — указано в сообщении.