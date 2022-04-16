Джонсон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную помощь
В частности, британский премьер отметил, что Лондон будет и дальше предоставлять Киеву средства для самообороны, включая бронетехнику.
Власти Великобритании будут и дальше продолжать оказывать Украине военную помощь. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам телефонных переговоров премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона и президента Незалежной Владимира Зеленского.
"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", — указано в сообщении.
Кроме того, глава британского правительства отметил, что он продолжит тесно сотрудничать с союзниками и международными партнёрами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы.
Ранее Лайф писал, что Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также главам МИД и Минобороны страны Элизабет Трасс и Бену Уоллесу. Такой шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, говорится в заявлении МИД РФ. При этом в Британии пообещали поддерживать Киев, несмотря на санкции России.
ТАСС / Zuma