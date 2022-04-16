В США испугались истощения запасов боеприпасов у Киева за несколько дней

В Белом доме полагают, что на Украине усилятся наземные бои и это поставит военных страны в незавидное положение.

США опасаются, что Киев может остаться без артиллерийских боеприпасов уже в ближайшие дни, поэтому изучается вопрос о возможных дополнительных поставках оружия Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"На фоне того, как США поставляют Украине восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и сорок тысяч артиллерийских снарядов в рамках объявленной администрацией Байдена новой военной помощи, даже этот объём может быть израсходован за несколько дней, что повышает вероятность истощения запасов боеприпасов у Киева", — рассказал собеседник канала.

По его мнению, Вашингтон ожидает, что скоро на Украине могут развернуться "ожесточённые наземные бои против подразделений Российской армии". А с учётом того, что военные ВСУ способны расходовать за сутки до тысячи артиллерийских снарядов, их перспективы остаться без такого типа вооружения велики.