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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 15:22
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В США испугались истощения запасов боеприпасов у Киева за несколько дней

В Белом доме полагают, что на Украине усилятся наземные бои и это поставит военных страны в незавидное положение.

США опасаются, что Киев может остаться без артиллерийских боеприпасов уже в ближайшие дни, поэтому изучается вопрос о возможных дополнительных поставках оружия Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"На фоне того, как США поставляют Украине восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и сорок тысяч артиллерийских снарядов в рамках объявленной администрацией Байдена новой военной помощи, даже этот объём может быть израсходован за несколько дней, что повышает вероятность истощения запасов боеприпасов у Киева", — рассказал собеседник канала.

По его мнению, Вашингтон ожидает, что скоро на Украине могут развернуться "ожесточённые наземные бои против подразделений Российской армии". А с учётом того, что военные ВСУ способны расходовать за сутки до тысячи артиллерийских снарядов, их перспективы остаться без такого типа вооружения велики.

Bloomberg: Запад задумался о своей обороноспособности из-за отправки оружия Киеву
Bloomberg: Запад задумался о своей обороноспособности из-за отправки оружия Киеву

Ранее Лайф писал, что США за полтора месяца поставили на Украину вооружения на 1,65 миллиарда долларов. При этом в МИД РФ отметили, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать хранение этого оружия, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять его на чёрных рынках.

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ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Татьяна Миссуми
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