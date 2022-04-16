В США испугались истощения запасов боеприпасов у Киева за несколько дней
В Белом доме полагают, что на Украине усилятся наземные бои и это поставит военных страны в незавидное положение.
США опасаются, что Киев может остаться без артиллерийских боеприпасов уже в ближайшие дни, поэтому изучается вопрос о возможных дополнительных поставках оружия Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
"На фоне того, как США поставляют Украине восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и сорок тысяч артиллерийских снарядов в рамках объявленной администрацией Байдена новой военной помощи, даже этот объём может быть израсходован за несколько дней, что повышает вероятность истощения запасов боеприпасов у Киева", — рассказал собеседник канала.
По его мнению, Вашингтон ожидает, что скоро на Украине могут развернуться "ожесточённые наземные бои против подразделений Российской армии". А с учётом того, что военные ВСУ способны расходовать за сутки до тысячи артиллерийских снарядов, их перспективы остаться без такого типа вооружения велики.
Ранее Лайф писал, что США за полтора месяца поставили на Украину вооружения на 1,65 миллиарда долларов. При этом в МИД РФ отметили, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать хранение этого оружия, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять его на чёрных рынках.
ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Press Wire