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Опубликовано 13 апреля 2022, 07:39

США за полтора месяца поставили на Украину вооружения на $1,65 млрд

При этом в МИД РФ отметили, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать хранение этого оружия, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять его на чёрных рынках.

За последние полтора месяца США поставили на Украину вооружения на 1,65 миллиарда долларов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

"За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия", — сказал он.

При этом Сыромолотов отметил, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать его хранение, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять это оружие на чёрных рынках других стран.

Reuters: США планируют поставить Украине дополнительные вооружения на $750 млн
Reuters: США планируют поставить Украине дополнительные вооружения на $750 млн

Ранее Лайф рассказал, что США готовы рассмотреть передачу Украине оружия большей дальности, чем поставляют сейчас. Так представительница Пентагона ответила на вопрос о том, готов ли Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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