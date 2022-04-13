США за полтора месяца поставили на Украину вооружения на $1,65 млрд

При этом в МИД РФ отметили, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать хранение этого оружия, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять его на чёрных рынках.

За последние полтора месяца США поставили на Украину вооружения на 1,65 миллиарда долларов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

"За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия", — сказал он.

При этом Сыромолотов отметил, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать его хранение, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять это оружие на чёрных рынках других стран.