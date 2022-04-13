США за полтора месяца поставили на Украину вооружения на $1,65 млрд
При этом в МИД РФ отметили, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать хранение этого оружия, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять его на чёрных рынках.
За последние полтора месяца США поставили на Украину вооружения на 1,65 миллиарда долларов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
"За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия", — сказал он.
При этом Сыромолотов отметил, что Киев не способен надлежащим образом обеспечивать его хранение, как и контролировать действия своих боевиков, которые могут распространять это оружие на чёрных рынках других стран.
Ранее Лайф рассказал, что США готовы рассмотреть передачу Украине оружия большей дальности, чем поставляют сейчас. Так представительница Пентагона ответила на вопрос о том, готов ли Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ