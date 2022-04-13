ВС РФ уничтожили ещё два склада вооружения ВСУ и четыре вертолёта на аэродроме Миргород

Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населённым пунктом Афанасьевка.

Войска РФ в ходе "Операции Z" уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов. Также на военном аэродроме Миргород ликвидировано четыре украинских вертолёта — два Ми-24 и два Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолёта — два Ми-24 и два Ми-8", — сказал он.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 46 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и радиолокационная станция в районе Борового, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения боевой техники ВСУ в районах Борового и Песков-Радьковских. Тем временем российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населённым пунктом Афанасьевка.

Также ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели противника. Среди них 676 скоплений личного состава и техники, 11 пунктов управления и пять складов материально-технического обеспечения. Всего же с начала "Операции Z" уничтожены 130 самолётов, 103 вертолёта, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, а также 243 установки РСЗО, 931 орудие полевой артиллерии и миномётов и 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.