Бойцы "Азова" проводили факельные шествия на захваченной базе в Урзуфе

Неонацисты использовали в качестве пункта расположения оздоровительный комплекс "Ялта" на побережье Азовского моря примерно в сорока километрах к западу от Мариуполя.

В украинском селе Урзуф, где до последнего времени находилась база боевиков "Азова", были созданы практически все условия для отдыха и занятий единоборствами. Кроме того, "азовцы" проводили там факельные шествия, пишет РИА "Новости".

Боевики использовали в качестве базы оздоровительный комплекс "Ялта" на побережье Азовского моря примерно в сорока километрах к западу от Мариуполя. На территории комплекса находятся невысокие коттеджи, беседки и бассейны, а его аллеи украшены специально высаженными кипарисами. Также доступен выход на пляж, есть зона для занятий спортом под открытым небом со спортивными грушами.

Кроме того, при осмотре покинутой базы были найдены смоляные факелы. Данная находка может говорить о том, что "азовцы" устраивали на базе факельные шествия.