Зеленский: Шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днём

Наступает время, когда никто не хочет говорить, украинское общество не желает продолжения диалога, считает украинский лидер.

Шансы на успех переговоров Москвы и Киева ежедневно уменьшаются. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", — сказал он в ответ на вопрос о перспективах диалога с РФ.