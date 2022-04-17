Зеленский: Шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днём
Наступает время, когда никто не хочет говорить, украинское общество не желает продолжения диалога, считает украинский лидер.
Шансы на успех переговоров Москвы и Киева ежедневно уменьшаются. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", — сказал он в ответ на вопрос о перспективах диалога с РФ.
Ранее политолог Жарихин связал громкие слова Зеленского о "точке" в переговорах с приказом США. Это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса. Главе Незалежной не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения диалога, считает собеседник Лайфа.
Сайт президента Украины