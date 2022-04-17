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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 14:34
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Зеленский: Шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днём

Наступает время, когда никто не хочет говорить, украинское общество не желает продолжения диалога, считает украинский лидер.

Шансы на успех переговоров Москвы и Киева ежедневно уменьшаются. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", — сказал он в ответ на вопрос о перспективах диалога с РФ.

Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой
Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой

Ранее политолог Жарихин связал громкие слова Зеленского о "точке" в переговорах с приказом США. Это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса. Главе Незалежной не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения диалога, считает собеседник Лайфа.

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Сайт президента Украины

Николь Вербер
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