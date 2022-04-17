Политолог Жарихин связал громкие слова Зеленского о "точке" в переговорах с приказом США
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса. Главе Незалежной не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения диалога, считает собеседник Лайфа.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал демагогией новые условия президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа от мирных переговоров с российской стороной. Лидер Незалежной пригрозил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в диалоге.
По мнению политолога, украинский конфликт поддерживается американцами, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась в результате переговоров. США, наоборот, хотят максимально его затянуть, поэтому Зеленский мечется. А чтобы не сказать, что Незалежная не будет вести переговоры, глава государства выдумывает "всякие поводы и причины". Украине просто не позволяют вести реальные переговоры, считает Жарихин.
"Он какой другой вариант предлагает? Он предлагает их оставить там навсегда? Они (украинские военные в Мариуполе. — Прим. Лайфа) не получают команду сдаться и сидят там бесконечно долго. Они же могут от голода умереть. Ведь всё в его руках, он может им сказать, чтобы они сдались и никто не будет их уничтожать", — отметил он.
Это откровенная демагогия со стороны Зеленского и отговорка, чтобы не продолжать диалог о нахождении компромисса между сторонами, уверен собеседник Лайфа. Украинскому президенту не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения мирных переговоров.
Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. Об этом глава государства сказал в интервью украинским онлайн-медиа, которое опубликовано в его телеграм-канале.