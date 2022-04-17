Политолог Жарихин связал громкие слова Зеленского о "точке" в переговорах с приказом США

Это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса. Главе Незалежной не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения диалога, считает собеседник Лайфа.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал демагогией новые условия президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа от мирных переговоров с российской стороной. Лидер Незалежной пригрозил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в диалоге.

По мнению политолога, украинский конфликт поддерживается американцами, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась в результате переговоров. США, наоборот, хотят максимально его затянуть, поэтому Зеленский мечется. А чтобы не сказать, что Незалежная не будет вести переговоры, глава государства выдумывает "всякие поводы и причины". Украине просто не позволяют вести реальные переговоры, считает Жарихин.

"Он какой другой вариант предлагает? Он предлагает их оставить там навсегда? Они (украинские военные в Мариуполе. — Прим. Лайфа) не получают команду сдаться и сидят там бесконечно долго. Они же могут от голода умереть. Ведь всё в его руках, он может им сказать, чтобы они сдались и никто не будет их уничтожать", — отметил он.

Это откровенная демагогия со стороны Зеленского и отговорка, чтобы не продолжать диалог о нахождении компромисса между сторонами, уверен собеседник Лайфа. Украинскому президенту не разрешили этого делать, и теперь он выдумывает поводы для неведения мирных переговоров.