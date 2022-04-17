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Опубликовано 17 апреля 2022, 09:16
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ВС России чинят БТР и трофейные боевые машины ВСУ в полевом пункте ремонта техники

Личный состав соблюдает все необходимые правила маскировки, а благодаря работе в три смены база открыта круглосуточно.

Российские военнослужащие развернули пункт ремонта и восстановления техники на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

Военнослужащие Вооружённых сил РФ установили пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. Ремонтная база находится практически на передовой — в 15–20 километрах от мест боевых действий, поэтому повреждённые машины можно будет оперативно отремонтировать.

Высококвалифицированные мастера ремонтных бригад смогут починить объекты любой сложности. Кроме того, в своей работе они используют современные машины техобслуживания и ремонта. Специалисты выполняют замену масел и жидкостей на технике, а также вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов. А поменять двигатель бронетранспортёра БТР-80 военные смогут не более чем за 8 часов.

При выполнении ремонта личный состав соблюдает все необходимые правила маскировки, а благодаря работе в три смены ремонтная база функционирует круглосуточно. Они чинят и повреждённую технику Вооружённых сил Украины. На базе отремонтировали 12 единиц трофейных боевых машин ВСУ.

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Кадр из видео / Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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