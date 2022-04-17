ВС России чинят БТР и трофейные боевые машины ВСУ в полевом пункте ремонта техники
Личный состав соблюдает все необходимые правила маскировки, а благодаря работе в три смены база открыта круглосуточно.
Российские военнослужащие развернули пункт ремонта и восстановления техники на Украине. Видео © Министерство обороны РФ
Военнослужащие Вооружённых сил РФ установили пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. Ремонтная база находится практически на передовой — в 15–20 километрах от мест боевых действий, поэтому повреждённые машины можно будет оперативно отремонтировать.
Высококвалифицированные мастера ремонтных бригад смогут починить объекты любой сложности. Кроме того, в своей работе они используют современные машины техобслуживания и ремонта. Специалисты выполняют замену масел и жидкостей на технике, а также вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов. А поменять двигатель бронетранспортёра БТР-80 военные смогут не более чем за 8 часов.
При выполнении ремонта личный состав соблюдает все необходимые правила маскировки, а благодаря работе в три смены ремонтная база функционирует круглосуточно. Они чинят и повреждённую технику Вооружённых сил Украины. На базе отремонтировали 12 единиц трофейных боевых машин ВСУ.
Ранее Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.
Кадр из видео / Министерство обороны РФ