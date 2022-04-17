ОНФ и Федерация бокса России доставят в Донбасс более 400 тонн гуманитарной помощи
В состав груза входят продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал.
Артём Дунаев — о доставке гумпомощи в ЛНР и ДНР. Видео предоставлено LIFE
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Федерации бокса России доставили в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) около 250 тонн гуманитарной помощи.
"В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал. В общей сложности более 400 тонн доставят на 30 машинах. Колонна выдвинется из Донского спасательного центра МЧС России", — говорится в сообщении ОНФ.
Часть колонны с гуманитарным грузом отправится в Донецкую Народную Республику, где будет разгружена на складе распределительного центра. Из этого груза семь "КамАЗов" планируется направить в Мариуполь, уточнили в организации.
А ранее волонтёры #МыВместе эвакуировали в РФ семью, прошедшую более 50 километров, чтобы попасть в Херсон. Всего на территорию России было доставлено 11 человек, включая двоих жителей Херсона и пенсионерку из Мариуполя. Сейчас они все находятся в тепле и безопасности.
Предоставлена LIFE