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Опубликовано 17 апреля 2022, 14:31

ОНФ и Федерация бокса России доставят в Донбасс более 400 тонн гуманитарной помощи

В состав груза входят продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал.

Артём Дунаев — о доставке гумпомощи в ЛНР и ДНР. Видео предоставлено LIFE

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Федерации бокса России доставили в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) около 250 тонн гуманитарной помощи.

"В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал. В общей сложности более 400 тонн доставят на 30 машинах. Колонна выдвинется из Донского спасательного центра МЧС России", — говорится в сообщении ОНФ.

Часть колонны с гуманитарным грузом отправится в Донецкую Народную Республику, где будет разгружена на складе распределительного центра. Из этого груза семь "КамАЗов" планируется направить в Мариуполь, уточнили в организации.

Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области
Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области

А ранее волонтёры #МыВместе эвакуировали в РФ семью, прошедшую более 50 километров, чтобы попасть в Херсон. Всего на территорию России было доставлено 11 человек, включая двоих жителей Херсона и пенсионерку из Мариуполя. Сейчас они все находятся в тепле и безопасности.

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Предоставлена LIFE

Виктория Дитрих
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