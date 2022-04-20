Постпред Крыма: Жители Одессы опасаются кровавой провокации Киева под видом военных РФ

Сейчас российских войск в городе нет, однако вокруг него замечают большое скопление украинских танков, а в саму Одессу приехали иностранные наёмники, уточнил вице-премьер региона.

Жители Одессы опасаются провокации со стороны украинских националистов, чтобы обвинить в ней Россию. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню", — приводит его слова РИА "Новости".

Местные жители не исключают сценарий, при котором националисты и наёмники в форме русской армии будут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей, чтобы обвинить в этом российскую сторону. По словам очевидцев, вокруг города находится большое скопление украинских танков, а в саму Одессу приехали иностранные наёмники.

"При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны", — добавил постпред.