Шойгу: Запад провоцирует Киев воевать "до последнего украинца"

Глава Минобороны подчеркнул, что США и подконтрольные им западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию РФ.

США и подконтрольные им страны Запада провоцируют киевский режим вести боевые действия "до последнего украинца". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, генерал армии, на коллегии военного ведомства.

"США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", — сказал министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что действия войск РФ ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС России.