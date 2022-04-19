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Опубликовано 19 апреля 2022, 09:43

Шойгу: Запад провоцирует Киев воевать "до последнего украинца"

Глава Минобороны подчеркнул, что США и подконтрольные им западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию РФ.

США и подконтрольные им страны Запада провоцируют киевский режим вести боевые действия "до последнего украинца". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, генерал армии, на коллегии военного ведомства.

"США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", — сказал министр.

МО РФ опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации
МО РФ опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации

При этом Шойгу подчеркнул, что действия войск РФ ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС России.

Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокации с расстрелом жителей Одесской области. Фото и видео этого преступления должны быть опубликованы украинскими и западными информационными агентствами, что свидетельствует о бесчеловечном отношении киевских властей, добавили в ведомстве.

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Варвара Романова
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