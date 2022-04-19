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Опубликовано 19 апреля 2022, 08:49
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МО РФ опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации

Документы, имеющиеся в распоряжении ведомства, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших солдат ВСУ, раненых и пропавших без вести.

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о потерях Национальной гвардии Украины, в частности среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)

В документах представлены сведения по состоянию на 29 марта о раненых, погибших и совершивших самоубийство украинских военных, обстоятельствах их гибели и места захоронения. Списки размещены здесь и здесь.

"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ назвало число уничтоженных в ходе "Операции Z" иностранных наёмников
Минобороны РФ назвало число уничтоженных в ходе "Операции Z" иностранных наёмников

Напомним, накануне Минобороны России впервые опубликовало список с достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наёмников в ходе специальной военной операции.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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