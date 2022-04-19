МО РФ опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации
Документы, имеющиеся в распоряжении ведомства, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших солдат ВСУ, раненых и пропавших без вести.
Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о потерях Национальной гвардии Украины, в частности среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)
В документах представлены сведения по состоянию на 29 марта о раненых, погибших и совершивших самоубийство украинских военных, обстоятельствах их гибели и места захоронения. Списки размещены здесь и здесь.
"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, накануне Минобороны России впервые опубликовало список с достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наёмников в ходе специальной военной операции.
ТАСС / Бобылев Сергей