МО РФ опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации

Документы, имеющиеся в распоряжении ведомства, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших солдат ВСУ, раненых и пропавших без вести.

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о потерях Национальной гвардии Украины, в частности среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)

В документах представлены сведения по состоянию на 29 марта о раненых, погибших и совершивших самоубийство украинских военных, обстоятельствах их гибели и места захоронения. Списки размещены здесь и здесь.

"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — говорится в сообщении ведомства.