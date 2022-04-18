Минобороны РФ опубликовало список погибших в ходе "Операции Z" украинских военных

В распространённом ведомством документе есть информация с датами рождения, званиями, обстоятельствами, местами получения смертельных ранений и захоронений этих солдат.

Минобороны России опубликовало список с достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наёмников в ходе специальной военной операции.

Так, военное ведомство обнародовало документ с персональными данными погибших украинских военнослужащих с датами рождения, званиями, обстоятельствами, местами получения смертельных ранений и захоронений. Минобороны также сообщило, что располагает сведениями о большом количестве дезертировавших украинцев, раненых и пропавших без вести. На сегодняшний день потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

"Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в её состав отряда специального назначения "Азов" (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — говорится в сообщении ведомства.

Данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих: часть 1;

часть 2;

часть 3.