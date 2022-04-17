Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Баранюк ликвидирован в Мариуполе

Подразделению специального назначения ДНР удалось предотвратить прорыв на заводе имени Ильича. В результате ликвидировано до 50 военнослужащих, из которых пять старших офицеров.

Полковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк был ликвидирован в Мариуполе при попытке вырваться из города. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина. © Telegram / Народная милиция ДНР

В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предприняла попытку прорыва из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе. Однако подразделению специального назначения ДНР удалось его предотвратить. В результате было ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, из которых пять старших офицеров. Ещё 42 сдались в плен.

"Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, а также его личные вещи и оружие", — пояснил Басурин.

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