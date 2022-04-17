ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 17:37
41095

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Баранюк ликвидирован в Мариуполе

Владимир Баранюк. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua

Владимир Баранюк. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua

Подразделению специального назначения ДНР удалось предотвратить прорыв на заводе имени Ильича. В результате ликвидировано до 50 военнослужащих, из которых пять старших офицеров.

Полковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк был ликвидирован в Мариуполе при попытке вырваться из города. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина. © Telegram / Народная милиция ДНР

В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предприняла попытку прорыва из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе. Однако подразделению специального назначения ДНР удалось его предотвратить. В результате было ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, из которых пять старших офицеров. Ещё 42 сдались в плен.

"Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, а также его личные вещи и оружие", — пояснил Басурин.

"Трофейный джекпот": На заводе Ильича в Мариуполе нашли схрон ВСУ с оружием на $1,4 млн
"Трофейный джекпот": На заводе Ильича в Мариуполе нашли схрон ВСУ с оружием на $1,4 млн

Ранее Лайф писал, что российский спецназ ликвидировал одного из лидеров "Правого сектора"*. Тарас Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Незалежной.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Эдуард Басурин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar