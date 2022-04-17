Эксперт Шурыгин объяснил истерику Зеленского из-за окружённых в Мариуполе боевиков "Азова"

По его словам, окончательная победа российских военных в этом городе вскроет неприятные факты того, как Украина пыталась спасти исключительно командиров нацбатов, а цифры о потерях ВСУ занижались.

Мариуполь был для киевской пропаганды символом сопротивления. Отсюда и психоз украинского президента Владимира Зеленского из-за окружённых там боевиков "Азова", ведь ему предстоит объяснять ситуацию и свой приказ о запрете боевикам добровольно сдаться. Об этом МК рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Всем стало очевидно, что дни мариупольской группировки ВСУ сочтены и сейчас речь идёт только о том, когда убьют последнего боевика. Соответственно, в этом случае Зеленскому и его команде придётся говорить правду украинскому народу о том, что никто из Мариуполя не вышел", — пояснил аналитик.