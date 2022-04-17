Эксперт Шурыгин объяснил истерику Зеленского из-за окружённых в Мариуполе боевиков "Азова"
По его словам, окончательная победа российских военных в этом городе вскроет неприятные факты того, как Украина пыталась спасти исключительно командиров нацбатов, а цифры о потерях ВСУ занижались.
Мариуполь был для киевской пропаганды символом сопротивления. Отсюда и психоз украинского президента Владимира Зеленского из-за окружённых там боевиков "Азова", ведь ему предстоит объяснять ситуацию и свой приказ о запрете боевикам добровольно сдаться. Об этом МК рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Всем стало очевидно, что дни мариупольской группировки ВСУ сочтены и сейчас речь идёт только о том, когда убьют последнего боевика. Соответственно, в этом случае Зеленскому и его команде придётся говорить правду украинскому народу о том, что никто из Мариуполя не вышел", — пояснил аналитик.
Всплывёт и неприятная для Зеленского тема того, как так вышло, что кто-то из командиров нацбатальонов всё же спасся, бросив своих бойцов и бежав под видом мирных жителей. Возможно, появятся "героические" истории, как эти комбаты "не могли сражаться, потому что важно было уйти", заметил Шурыгин. И, конечно, выяснится, что потери ВСУ в Мариуполе гораздо выше, чем о них говорили киевские власти.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим на предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.
ТАСС / Сергей Бобылев