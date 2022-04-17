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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 17:09
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ВС России с начала "Операции Z" уничтожили 136 украинских самолётов и 471 дрон

Кроме того, были поражены 249 зенитных ракетных комплексов, 998 орудий полевой артиллерии и миномётов.

С начала проведения "Операции Z" ВС РФ уничтожили 136 украинских самолётов и 471 дрон, а также 254 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 136 самолётов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Увернулись от ракеты и атаковали: Опубликовано видео ударов российских вертолётов Ми-28Н по объектам ВСУ
Увернулись от ракеты и атаковали: Опубликовано видео ударов российских вертолётов Ми-28Н по объектам ВСУ

Ранее Лайф писал, что Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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