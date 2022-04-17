ВС России с начала "Операции Z" уничтожили 136 украинских самолётов и 471 дрон
Кроме того, были поражены 249 зенитных ракетных комплексов, 998 орудий полевой артиллерии и миномётов.
С начала проведения "Операции Z" ВС РФ уничтожили 136 украинских самолётов и 471 дрон, а также 254 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 136 самолётов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.
ТАСС / Сергей Бобылев