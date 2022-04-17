ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 17:02
6177

ВС России сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Харьковской области

Всего же за день ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ поразили 113 объектов украинской армии.

Российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских самолёта МиГ-29 в Харьковской области и беспилотник в районе Павлограда в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённых пунктов Фёдоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолёта МиГ-29", — отметил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили 113 объектов ВСУ
Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили 113 объектов ВСУ

А ранее в районе Одессы был сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.

BannerImage

Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar