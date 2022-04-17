ВС России сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Харьковской области

Всего же за день ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ поразили 113 объектов украинской армии.

Российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских самолёта МиГ-29 в Харьковской области и беспилотник в районе Павлограда в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённых пунктов Фёдоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолёта МиГ-29", — отметил Конашенков.