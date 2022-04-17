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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 16:45
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"Трофейный джекпот": На заводе Ильича в Мариуполе нашли схрон ВСУ с оружием на $1,4 млн

В общей сложности там обнаружено семь ПЗРК "Игла", а рыночная цена каждого такого комплекса составляет около 200 тысяч долларов.

Схрон с семью ПЗРК "Игла" на заводе имени Ильича в Мариуполе. Видео © Telegram / Murado

На заводе имени Ильича в Мариуполе нашли внушительный схрон ВСУ с ПЗРК "Игла". Кадры с находкой опубликовал корреспондент RT Мурад Газдиев в своём телеграм-канале.

"На Мариупольском заводе Ильича в угловой комнате в конце безымянного здания мы обнаружили схрон с семью ПЗРК "Игла", до которого ещё не добрались наши военные. Украинские войска бросили их здесь при отходе к промзоне "Азовсталь", — рассказал журналист.

По его словам, рыночная цена каждого комплекса составляет около 200 тысяч долларов, а в общей сложности они стоят свыше 1,4 миллиона в американской валюте. Все комплексы в исправном состоянии, а пусковые механизмы даже не успели установить. Теперь ракетные системы из "трофейного джекпота" будут поставлены на вооружение ДНР.

Украинские боевики на "Азовстали" отказались сдаться
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Ранее Лайф писал, что в подвале санатория в Урзуфе обнаружили склад боеприпасов "Азова". В ящиках хранились 30-миллиметровые снаряды для автоматических пушек, автоматные патроны, артиллерийская мина, а также комплектующие для самодельных взрывных устройств.

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Telegram / Murado

Никита Осипов
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