В подвале санатория в Урзуфе обнаружили склад боеприпасов "Азова"

В ящиках хранились 30-миллиметровые снаряды для автоматических пушек, автоматные патроны, артиллерийская мина, а также комплектующие для самодельных взрывных устройств.

Боевики "Азова" разместили склад боеприпасов в подвале оздоровительного комплекса "Ялта" в селе Урзуф. Санаторий находится в 40 километрах от Мариуполя на берегу Азовского моря.

"Склад боеприпасов — [в подвале] под оздоровительным комплексом "Ялта". Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно: территория большая, проверить всё на "сюрпризы", к сожалению, не удаётся", — сообщили в РИА "Новости".

Ранее на территории санатория располагалась база боевиков "Азова", но сейчас бывшая здравница заброшена. Там были найдены сваленные в беспорядке ящики c 30-миллиметровыми снарядами к автоматическим пушкам, цинки с "рассыпухой" — автоматными патронами, мина, а также банка с мелкими поражающими элементами для самодельных взрывных устройств.