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Опубликовано 15 апреля 2022, 15:58
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СК РФ проверит данные журналиста из США об убитых бойцами "Азова" жителях Мариуполя

В пресс-службе ведомства уточнили, что по этому делу продолжат допрашивать местных жителей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

Следственный комитет РФ проверит данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых жителей Мариуполя после отхода националистов "Азова". Об этом ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

"Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершённых представителями силовых структур Украины против населения Донбасса", — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В пресс-службе уточнили, что допросы свидетелей из Мариуполя будут продолжаться. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

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Ранее в СК РФ заявили, что засевшие на "Азовстали" снайперы "Азова" стреляют по мирным жителям. Сообщается о гибели одного мужчины. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать данные преступления украинских стрелков и установить лиц, причастных к ним.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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