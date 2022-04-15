СК РФ проверит данные журналиста из США об убитых бойцами "Азова" жителях Мариуполя

В пресс-службе ведомства уточнили, что по этому делу продолжат допрашивать местных жителей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

Следственный комитет РФ проверит данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых жителей Мариуполя после отхода националистов "Азова". Об этом ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

"Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершённых представителями силовых структур Украины против населения Донбасса", — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В пресс-службе уточнили, что допросы свидетелей из Мариуполя будут продолжаться. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.