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17 апреля 2022, 16:57

Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили 113 объектов ВСУ

Были уничтожены четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи, два склада горюче-смазочных материалов и 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ в течение дня поразили 113 объектов украинской армии.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам, в том числе четырём пунктам управления, четырём артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Минобороны РФ назвало число уничтоженных в ходе "Операции Z" иностранных наёмников. По данным военного ведомства, больше всего зарубежных солдат прибыло в Незалежную из Польши — 1717 человек.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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