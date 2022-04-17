Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили 113 объектов ВСУ
Были уничтожены четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи, два склада горюче-смазочных материалов и 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ в течение дня поразили 113 объектов украинской армии.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам, в том числе четырём пунктам управления, четырём артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Минобороны РФ назвало число уничтоженных в ходе "Операции Z" иностранных наёмников. По данным военного ведомства, больше всего зарубежных солдат прибыло в Незалежную из Польши — 1717 человек.
ТАСС / Сергей Бобылев