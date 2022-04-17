Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили 113 объектов ВСУ

Были уничтожены четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи, два склада горюче-смазочных материалов и 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ в течение дня поразили 113 объектов украинской армии.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам, в том числе четырём пунктам управления, четырём артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", — сказал он в ходе брифинга.