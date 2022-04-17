Увернулись от ракеты и атаковали: Опубликовано видео ударов российских вертолётов Ми-28Н по объектам ВСУ

Экипажи выполнили отстрел "тепловых ловушек" и совершили противоракетный манёвр, уйдя от выпущенной ракеты ВСУ, после чего был нанесён удар по позиции ЗРК противника.

Кадры работы экипажей вертолётов Ми-28н ВКС РФ по нанесению поражения объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолётов Ми-28н ВКС РФ по нанесению огневого поражения военной технике и объектам Вооружённых сил Украины.

Во время выполнения задания российскими военнослужащими была обнаружена позиция зенитного ракетного комплекса ВСУ, боевой расчёт которого произвёл пуск по одному из наших бортов. На кадрах видно, что экипажи вертолётов ВКС РФ выполнили отстрел "тепловых ловушек" и увернулись от выпущенной ракеты, после чего уничтожили ЗРК противника.

Помимо этого воздушными суднами Армии России были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ. Как отметили в Минобороны, армейские экипажи в ходе проведения специальной военной "Операции Z" выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.