ВС России уничтожили хранилища боеприпасов в Барвенкове и Доброполье

По данным российского военного ведомства, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.