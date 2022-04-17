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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 17:11
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ВС России уничтожили хранилища боеприпасов в Барвенкове и Доброполье

По данным российского военного ведомства, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.

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А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров. Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
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