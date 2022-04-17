ВС России уничтожили хранилища боеприпасов в Барвенкове и Доброполье
По данным российского военного ведомства, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.
Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров. Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.
ТАСС / Николай Тришин