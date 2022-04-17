ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров

Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населённого пункта Бровары Киевской области", — заявил представитель Минобороны России.

По словам Игоря Конашенкова, отечественная авиация уничтожила ещё 68 военных объектов Украины, среди которых в районах Кривая Лука и Красноармейск — два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка — один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего.