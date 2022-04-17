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Опубликовано 17 апреля 2022, 08:28

ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров

Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населённого пункта Бровары Киевской области", — заявил представитель Минобороны России.

По словам Игоря Конашенкова, отечественная авиация уничтожила ещё 68 военных объектов Украины, среди которых в районах Кривая Лука и Красноармейск — два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка — один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего.

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Ранее Лайф писал, что ВС России 16 апреля высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины. Среди них — шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Виктория Дитрих
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