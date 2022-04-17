Куда Российская армия будет наступать после зачистки Мариуполя Вариантов развития событий много, но ни одного хорошего для украинской армии среди них нет. 137837 137837 Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

"Азовсталь" — последний очаг сопротивления

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение запертых в Мариуполе военных "поставит точку на всех переговорах". Это, по мнению ряда военных специалистов, является доказательством того, что попавшие в окружение боевики батальона "Азов" и украинских частей находятся на грани разгрома, а слова президента Украины — последняя попытка манипулировать сложившимся положением.

Вопрос о том, почему Российская армия и силы ДНР так долго брали Мариуполь, постепенно уходит из обсуждения в социальных сетях. Главным достижением последних часов стало активное продвижение российских войск на северо-востоке города. Там был ликвидирован крупный очаг сопротивления на территории металлургического завода имени Ильича. По некоторым данным, в ходе зачистки в плену оказался полковник Андрей Гнатов — командующий штабом 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе.

Разделения на нацбаты и ВСУ в случае с "Азовсталью" больше нет. После того как 1350 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины сложили оружие, остатки подразделения переместились на позиции боевиков нацбата "Азов", а командование новым "формированием" принял майор Сергей Волына. По некоторым сообщениям, это могло стать последним кадровым решением в этом районе — уже в пятницу появились данные о том, что Волына попал в плен вслед за Гнатовым.

По словам официального представителя Минобороны России, в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования, подразделения полиции и Госпогранслужбы Украины, а также иностранные наёмники.

О судьбе запертых в Мариуполе боевиков высказывались многие авторитетные военные, в числе которых и Скотт Риттер, бывший офицер морской пехоты США, хорошо знакомый с тактикой США и НАТО. По его словам, Россия использует единственно верную тактику, которая позволяет сохранить максимальное количество солдат и ресурсов в этой операции и не оставляет противнику возможностей для манёвра.

Судьба окружённых в подвалах "Азовстали" остатков боевиков нацбата и солдат ВСУ предрешена — части отдельных батальонов наступающей армии, например ОРБ "Спарта" сил ДНР, уже вышли к морю и городской береговой линии, откуда до цехов завода несколько минут пешком.

Следующий шаг, ранее объявленный пресс-секретарём военного командования ДНР Эдуардом Басуриным, уже сделан — боевикам нацбатов и силам ВСУ начинают отрезать пути к выходу на поверхность, после чего в дело могут включиться Войска химической защиты с дымовым и термобарическим вооружением.

Сдаваться Российской армии и силам ДНР украинские войска предпочитают массово — в плен выходят по 50–100 человек, что, по мнению ветерана спецназа МВД майора Кирилла Латухина, упрощает задачу по проведению спецоперации.

Массовая сдача приносит много ценных данных, с помощью которых можно скорректировать ход зачистки и избежать ненужных сложностей. 130 человек — это целая рота, выбивать которую можно было бы несколько недель. Каждая сотня сдавшихся — это плюс неделя, а то и две к скорости продвижения Кирилл Латухин Ветеран спецназа МВД, командир группы разведки

Любопытно, что при обследовании подвалов, из которых постепенно вылезают оставшиеся на "Азовстали" украинские военные, группы досмотра ДНР и Российской армии достают большое количество зарубежного вооружения под "советские" калибры. Среди найденных трофеев — десятки противотанковых ракетных комплексов и сотни ящиков с патронами, которые ВСУ и нацбаты не смогли использовать из-за больших потерь и высокой плотности огня. Подавляющее большинство боеприпасов прибыло в Мариуполь из Польши и Болгарии.

Куда продвинулась Российская армия на Украине

Помимо зачистки Мариуполя на южном направлении с помощью российской авиации и крылатых ракет "Калибр" создан безопасный район. Благодаря высокой слаженности действий линия Херсон – Мелитополь – Мариуполь была быстро освобождена от украинской армии. Зачистка от украинской армии и восстановление нормальной, мирной жизни на территории "южной линии", на которой находятся не только прибрежные города, но и город Энергодар, расположенный возле Запорожской АЭС, позволяют высвободить значительное количество военных и техники для генерального сражения в Донбассе. Однако к последнему, решающему разгрому ВСУ нужно как следует подготовиться.

Пуск крылатых ракет "Калибр". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Вариантов применения южной группировки много. Первый — продолжение разгрома украинской армии на южном направлении. По некоторым данным, при попытке создать "картинное сопротивление" несущейся к Мариуполю Российской армии и силам ДНР были перемолоты практически все боеспособные подразделения ВСУ.

Часть из них успела отступить к Николаеву и там попыталась перегруппироваться. Однако к нехватке топлива и дефициту снарядов прибавилась и ещё одна трудность. По неофициальной информации, в радиоперехватах командования ВСУ из района Николаева часто встречается фраза "истощение кадрового состава", что в переводе на обычный русский язык означает физическую ликвидацию большинства опытных украинских офицеров и командиров среднего звена. Никто из уцелевших командиров руководить подразделениями оказался не способен, поэтому ВСУ оставили там, куда они успели сбежать, до дальнейшего распоряжения.

Кроме того, быстро и грамотно отойти из Мариуполя украинские военные и боевики нацбатов не смогли из-за путаницы в документах. Восемь лет активных работ по превращению "треугольника" Новоазовск – Мариуполь – Гранитное в укреплённый район для разных родов войск привели к тому, что единого плана всех коммуникаций и позиций не существовало в принципе, а подготовка к мартовскому наступлению на ЛНР и ДНР только усугубила эти проблемы.

Это привело к тому, что бегущие из Мариуполя вэсэушники натыкались на засады, устроенные ВСУ и нацбатами, после чего нацбаты вступали в перестрелки с украинской армией при попытке отделить своих от чужих. После того как Российская армия и силы ДНР подошли к городу, случилось ещё несколько попыток бегства украинских военных из гарнизона, которые завершились летальным исходом. Часть подразделений ВСУ, чудом успевших удрать из Мариуполя за несколько дней до полного окружения, окопались в Николаеве.

Мариуполь. Вид на повреждённые дома. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бедственное положение ВСУ, командование которыми на южном направлении практически полностью отсутствует, открывает для Российской армии оперативный простор, на котором можно действовать как напрямую, так и не торопить события. Одним из вероятных исходов может стать разделение южной группировки ВС РФ и сил ДНР на две части: первая может остаться и контролировать южный фланг на направлении Николаев – Кривой Рог – Энергодар – Херсон. На этом же направлении, под Одессой, российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.

Карта боевых действий на Украине

При этом потери украинских военнослужащих за время проведения Россией "Операции Z" не соответствуют официальным данным. По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, они составляют "порядка 2,5–3 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными". Ветеран спецназа ВДВ, командир роты разведки Антон Рыжанов считает, что эти цифры занижены в несколько раз.

Эти потери можно отнести только к какому-нибудь командованию или группе войск. Даже если просто проанализировать то, как ВСУ пытались воевать в Мариуполе, можно сделать вывод, что потери на этом участке у украинской стороны примерно 4-5 тысяч только убитыми, раненых может быть в несколько раз больше Антон Рыжанов Ветеран спецназа ВДВ, командир роты разведки

По данным Минобороны России на вечер 16 апреля, безвозвратные потери ВСУ составляют 23367 человек.

Подтверждают эти догадки и слова министра обороны России. В конце марта Сергей Шойгу заявил, что главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены, в ходе него ВСУ был нанесён существенный урон.

Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса Сергей Шойгу Министр обороны России

Фактически с падением Мариуполя у ВСУ обрушился целый фланг выстроенной за восемь лет обороны — потеря 50-тысячного контингента и огромного количества техники практически полностью лишает украинскую армию манёвра на этом направлении. Довершает картину регулярное уничтожение объектов военной инфраструктуры крылатыми ракетами: топливные хранилища, ремонтные мастерские и места стоянки с техникой уничтожаются Российской армией в круглосуточном режиме. Такой подход, по мнению опытных военных, позволяет части южной группировки России выдвинуться навстречу "северной группе" и приступить к постепенной подготовке к уничтожению ВСУ в котле Донбасса.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Куда двинется Российская армия после зачистки Мариуполя? 0 На север для соединения с основными силами На запад в район Николаева Останется на месте

Авторы Сергей Андреев