Почему единственная ракетная бригада Украины может стать целью номер один для России Потеря единственного соединения этого типа может подкосить не только "восточную" группировку ВСУ, но и всю армию. 207213 207213 Обложка © Getty Images / Scott Peterson

19-я ракетная бригада ВСУ

19-я ракетная бригада появилась в составе Вооружённых сил Украины в конце 90-х. Официально днём рождения соединения считается 9 ноября 1997 года. Изначально в/ч А-4239 расположили на западе страны — в Хмельницком. Особенного энтузиазма по поводу боеспособности не было, а после того, как в 2001 году Украина сбила над Чёрным морем пассажирский самолёт Ту-154М, разрешение на практические стрельбы ракетами это формирование получало только от министра обороны Украины. До 2014 года ничего выдающегося за этим соединением замечено не было — новейших видов вооружений, как украинских, так и любых других, 19-я ракетная бригада не получала.

Основным вооружением бригады стал ещё советский комплекс 9К79 "Точка-У". В составе формирования числится четыре дивизиона, батальон охраны и часть радиационной и химической защиты. Общее количество ракет на базах хранения неизвестно, однако в 2012 году потенциал бригады оценивался в 250–400 ракет 9М79 и 9М79-1 разных лет выпуска.

"Точка-У" в Донбассе

После госпереворота в 2014 году 19-я ракетная бригада становится остриём копья украинской карательной машины. Принято считать, что первые удары по Донецку и Луганску наносила украинская авиация, однако силы 19-й бригады, которые специально для этого передислоцировали поближе к двум (теперь уже бывшим) украинским областям, применяли ракетное оружие одними из первых. Достоверно известно минимум о четырёх позиционных районах, с которых украинская армия применяла ОТРК "Точка" в 2014 году. Это аэродром Краматорска, Логвиново, Калиновка и Покровское (в паре километров восточнее Артёмовска).

Сотрудник МЧС ДНР возле упавшей части сбитой ракеты "Точка-У". Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Значительную часть боекомплекта, по сведениям защитников ДНР и ЛНР, 19-я бригада применила в боях за Саур-Могилу в 2014 году. Другая часть применённого в Донбассе ракетного оружия была расстреляна либо вхолостую, либо применялась для обстрела гражданских объектов — дамбы Донецка, насосных станций, а также нефтехранилищ, которые после 2014 года перешли под контроль ДНР и ЛНР. За войну в Донбассе командир соединения, 57-летний полковник Фёдор Ярошевич, даже получил награду. Орден Богдана Хмельницкого III степени ему вручили "за личное мужество и героизм". В 2019 году бригаду отметил лично президент Украины Владимир Зеленский. Посещая воинские части, расположенные в Донбассе, он присвоил 19-й бригаде "почётное звание" Святой Варвары.

Всего за восемь лет зафиксировано около 50 фактов применения ракет "Точка" по объектам Донбасса. Эксперты отмечают, что реальных пусков может быть вдвое больше, поскольку некоторые из них не были идентифицированы. Это наводит на мысль, что значительную часть арсенала украинская армия уже истратила, равно как утрачена и способность эффективно применять такое оружие по прямому назначению.

Ракеты "Точка-У" и Краматорск

Известно, что пусковые платформы комплекса "Точка" продолжительное время находились на территории главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе — Славянске и Краматорске. Продолжительное время 19-я бригада не передислоцировалась никуда за географические границы Донбасса и постоянно находилась в состоянии повышенной боеготовности, очевидно, ожидая приказа на удар по городам ДНР и ЛНР после начала наступления украинской армии. После того как наступление удалось сорвать, а силы Российской армии и донецких республик начали активно наступать, силы бригады были рассеяны вдоль предполагаемой линии соприкосновения войск.

Часть пусковых установок, по некоторым сведениям, удалось оттянуть на направление Харьков – Сумы – Чернигов, другая часть была переправлена на юг — Мелитополь – Херсон – Бердянск. Третья часть (вероятно, всего один-два дивизиона) была оставлена для прикрытия Краматорска и Славянска, однако до боевых действий дело на этом направлении ещё не дошло. Именно эта часть 19-й бригады, по некоторым данным, и была задействована для кровавой провокации на вокзале Краматорска, с которого эвакуировались люди. Напомним, что после удара ракетами "Точка" по привокзальной площади города погибло не менее 50 человек и ещё около сотни были тяжело ранены.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Сохранение некоторого количества дивизионов, по имеющимся сведениям, возможно на линии Доброполье – Петропавловка – Павлоград. По этой дороге в сторону Днепра могут начать отступление части и соединения сухопутных войск Украины, покидающие укреплённые районы в Донбассе. Для того чтобы дать возможность наземным силам отойти, 19-я ракетная бригада может использовать тот же приём, что и много лет назад при попытке вытащить своих из "Иловайского котла". Тогдашний министр обороны назвал это "огненным коридором", но применение кассетных боевых частей по ополченцам ДНР и ЛНР делу не помогло: Иловайский котёл захлопнулся, а оставшиеся в нём подразделения были перебиты.

Вторая фаза "Операции Z"

Точный план российских военных на вторую фазу специальной военной операции не раскрывается, однако нельзя исключать, что существующего сегодня вектора по уничтожению особо опасных объектов российские военные будут придерживаться и дальше. Бывший командир боевой авиагруппы оперативно-тактической авиации ЮВО гвардии майор запаса Андрей Князев отметил, что дивизионы с пусковыми платформами "Точка-У" — это хорошо известный тип цели, имеющий "явные и характерные только для такого оружия признаки работы".

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Этот комплекс никогда не используется в одиночку. Если правильно его применять, там нужно задействовать командно-штабную машину, средства сопровождения, обязательно ПВО в районе должна быть организована. Что из этого есть у ВСУ? Я пока могу назвать только сами пусковые, которые могут быть обнаружены средствами контрбатарейной борьбы. Проще говоря, ещё до применения комплексов пойдёт информация об их работе. А там уже дело за авиацией Андрей Князев Бывший командир боевой авиагруппы оперативно-тактической авиации ЮВО, гвардии майор запаса

Князев добавил также, что присутствие украинских "Точек" в зоне проведения "Операции Z" сохраняет угрозу их уничтожения даже без привлечения существенных сил со стороны России. По мнению бывшего военного лётчика, будет достаточно авиационных ракет и реактивной артиллерии.

Генеральное сражение на Украине

Количество оставшихся на вооружении 19-й бригады пусковых установок и ракет комплекса "Точка" ещё предстоит выяснить, но, судя по применению гиперзвуковых ракет "Кинжал" и последовательному выключению крупнейших арсеналов с ракетами и снарядами, у российских военных информация уже имеется. Это может (пусть и косвенно) привести к некоторым выводам. Во-первых, число исправных пусковых платформ и уцелевших ракет стремится к нулю. Они не закончились совсем, однако их количества явно недостаточно, чтобы попробовать отбиться от ВС РФ. Во-вторых, следить за применением комплексов этого типа будут гораздо пристальнее — не исключено, что для этого применят весь арсенал средств, включая наземные станции, воздушные посты разведки на самолётах А-50 и многое другое.

С учётом того факта, что 19-я бригада — единственное и последнее подразделение ВСУ с подобным оружием, ракеты "Точка-У" после начала второго этапа СВО, вероятно, превратятся в наиболее приоритетные цели для российской авиации и крылатых ракет "Калибр". Если ВСУ запланируют применение этих комплексов, то пусковые установки в местах базирования дивизионов 19-й бригады будут уничтожены не более чем через несколько часов. После этого армия Украины рискует навсегда лишиться относительно дальнобойного вооружения, восстановить которое не будет даже гипотетической возможности.

"Точка-У" в Краматорске. Фото © Telegram / SHOT Рискнут ли ВСУ применить ОТРК "Точка" ещё раз? 0 Да, для масштабного удара Да, но для провокации Приберегут, побоятся ударить

Авторы Сергей Андреев