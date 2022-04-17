Вассерман назвал способ "перемолоть" западные вооружения на Украине

По его словам, озвученный им метод уже был испытан военными силами РФ в Сирии. Теперь его можно применить в Незалежной.

Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как, по его мнению, можно избавиться от западных вооружений на Украине. По его словам, у Москвы хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы всё это "перемолоть". Причём речь идёт не только о всяческих управляемых ракетах с уникальными характеристиками. Есть и способы попроще, которые были опробованы в САР.

"Ещё в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолёте радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы. И рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полёта сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель", — поделился размышлениями Вассерман с порталом "Украина.ру".

По мнению депутата, в дальнейшем войска РФ начнут уничтожать большую часть западных поставок прямо в момент ввоза на Украину.