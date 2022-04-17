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Опубликовано 17 апреля 2022, 17:24
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Вассерман назвал способ "перемолоть" западные вооружения на Украине

Анатолий Вассерман. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Анатолий Вассерман. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

По его словам, озвученный им метод уже был испытан военными силами РФ в Сирии. Теперь его можно применить в Незалежной.

Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как, по его мнению, можно избавиться от западных вооружений на Украине. По его словам, у Москвы хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы всё это "перемолоть". Причём речь идёт не только о всяческих управляемых ракетах с уникальными характеристиками. Есть и способы попроще, которые были опробованы в САР.

"Ещё в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолёте радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы. И рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полёта сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель", — поделился размышлениями Вассерман с порталом "Украина.ру".

По мнению депутата, в дальнейшем войска РФ начнут уничтожать большую часть западных поставок прямо в момент ввоза на Украину.

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Ранее Вассерман рассказал, при каком условии Аляска вернётся в состав России. Такое возможно только в том случае, если Соединённые Штаты Америки станут разъединёнными. Тогда Аляске будет выгоднее войти в состав России, чем в состав Канады, заявил Вассерман.

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Анатолий Симоненко
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