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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 17:30
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Кадыров заявил, что сейчас на Украине не с кем вести переговоры

По оценке руководителя республики, в Незалежной имеется только "бандитская группировка".

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в настоящее время на Украине не с кем вести переговоры, поэтому там необходимо сформировать новую вертикаль власти.

"Там (на Украине. — Прим. Лайфа) вертикали власти нет, ни президента, ни верховного главнокомандующего. Там есть бандитская группировка", — сказал лидер республики в видеообращении в своём телеграм-канале.

Кадырову также не совсем понятны требования Киева о необходимости вывести войска из Донецка и Луганска. Он считает, что на Украине нужно назначить "временно исполняющего главы региона" и сформировать затем ветви власти. Кадыров подчеркнул, что стоит "спросить у народа, как они хотят дальше жить" и какие у них главные проблемы.

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Ранее Лайф писал, что Кадыров показал видео готовящихся к удару РСЗО под Луганском. Установки, по словам руководителя республики, собираются "тотчас израсходовать весь боезапас".

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ТАСС / Елена Афонина

Никита Осипов
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