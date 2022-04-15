ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 23:31
11685

"Вам не стыдно?": Кадыров упрекнул Киев за "немолодых бойцов", не умеющих держать оружие

Глава Чечни усомнился, что у Украины есть подготовленные бойцы, способные противостоять российским силам, и призвал "бросить это дело".

Киев отправляет воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых бойцов", не способных правильно держать в руках оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пристыдив за это киевские власти.

"Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" написал Кадыров в своём телеграм-канале, публикуя видеозапись, на которой пленные рассказывают, что за один день боёв в Рубежном в плен сдалось более 120 украинских солдат.

Чеченский лидер считает, что, несмотря на поддержку Запада, в Киеве нет подготовленных бойцов. Он призвал власти Украины "бросить это дело".

Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины
Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины

Ранее Лайф писал, что в Мариуполе сдались в плен более тысячи морпехов ВСУ. Тогда Рамзан Кадыров обратился к остальным боевикам, которые остаются в подвалах "Азовстали", с призывом последовать примеру сослуживцев.

BannerImage

ТАСС / АР

Артем Порвин
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar