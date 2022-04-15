"Вам не стыдно?": Кадыров упрекнул Киев за "немолодых бойцов", не умеющих держать оружие
Глава Чечни усомнился, что у Украины есть подготовленные бойцы, способные противостоять российским силам, и призвал "бросить это дело".
Киев отправляет воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых бойцов", не способных правильно держать в руках оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пристыдив за это киевские власти.
"Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" — написал Кадыров в своём телеграм-канале, публикуя видеозапись, на которой пленные рассказывают, что за один день боёв в Рубежном в плен сдалось более 120 украинских солдат.
Чеченский лидер считает, что, несмотря на поддержку Запада, в Киеве нет подготовленных бойцов. Он призвал власти Украины "бросить это дело".
Ранее Лайф писал, что в Мариуполе сдались в плен более тысячи морпехов ВСУ. Тогда Рамзан Кадыров обратился к остальным боевикам, которые остаются в подвалах "Азовстали", с призывом последовать примеру сослуживцев.
ТАСС / АР