"Вам не стыдно?": Кадыров упрекнул Киев за "немолодых бойцов", не умеющих держать оружие

"Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" — написал Кадыров в своём телеграм-канале, публикуя видеозапись, на которой пленные рассказывают, что за один день боёв в Рубежном в плен сдалось более 120 украинских солдат.